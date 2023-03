Eine Immobiliengesellschaft aus Niedersachsen ersteigert Grundstücke in Jerichow. Was vor Ort nun zu erwarten ist.

Berlin/Jerichow - Das Interesse war überschaubar. Für 2900 Euro waren fünf Parzellen in der Kleingartenanlage (KGA) „Ziegelbreite“ im Auktionskatalog offeriert, für genau diese Summe wurden sie am vergangenen Donnerstag in Berlin versteigert. Lediglich ein Interessent, der per Telefon zugeschaltet war, hatte sich beteiligt. So brauchte Auktionator Matthias Knake kaum länger als eine Minute, ehe er den Hammer „... zum Dritten“ fallen ließ.