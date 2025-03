Motzener Karnevalisten in Hochform

Jubel, Beifall und Freude bei allen Mitwirkenden nach der Premiere des diesjährigen Karnevalprogramms des Motzener Karnevals in der Storchenscheune Jerichow.

Jerichow - Wer wissen möchte, was sich zwischen Himmel und Hölle so alles zutragen kann, der war beim Karneval in Jerichow genau richtig.