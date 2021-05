Jerichower begrüßen Wiederaufnahme der Fährverbindung Ferchland-Grieben

Die Gemeinde Elbe-Parey legte im Sommer 2020 die Fähre Ferchland-Grieben still. Jetzt soll die Verbindung wieder hergestellt werden. Die Menschen der Einheitsgemeinde Jerichow sind froh über diese Entscheidung.

Bald sind die Absperrungen am Fähranlieger Ferchland Geschichte: Ziel ist es, den Fährbetrieb noch im Sommer wieder aufzunehmen.

Jerichow - „Wenn erst einmal etwas abgeschafft wird, kommt es so schnell nicht wieder“, so die Meinung vieler Jerichower zur Schließung der Fährverbindung Ferchland–Grieben im Sommer letzten Jahres. Doch diesmal bewahrheitete sich diese Erfahrung nicht – erfreulicherweise. „Endlich haben wir die Fähre wieder“, sagt Reinhard Lucke, Inhaber des „Poeges Hotel“ in Jerichow, als er von dem Kauf der Fähre durch die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Jerichower Land (NJL) hörte.

Er habe das Einstellen des Fährbetriebes als Fehler gesehen, der die touristischen Möglichkeiten erheblich einschränke. Besonders, da der Elberadweg jetzt „auch auf unserer Seite durchgängig befahrbar ist“. Anders als auf der linkselbischen Seite, so Lucke weiter, könne über die Strecke Jerichow, Parey und Burg der Fluss meistens im Blick behalten werden. „Das macht den Reiz der Region aus und die Fähre trägt dazu bei, dass Touristen hier herüberwechseln“, schließt Lucke ab.

Überweg von vielen Radtouristen genutzt

Der Jerichower Siegfried Hermann sieht es ähnlich, führt dann noch einen weiteren Aspekt an: „Wenn wir mit dem Rad unterwegs waren, erlaubte uns die Fähre einen schönen Rundkurs.“ Jetzt werde es wieder möglich sein und darauf freue er sich. Gerade das Radfahren habe sich bei vielen Jerichowern etabliert, besonders in den letzten Jahren und da nutzten die Ausflügler oft den Übergang Ferchland–Grieben als Wende- und Übergangspunkt, um über Tangermünde zurückzukehren.

Für das integrierte gemeindliche Entwicklungskonzepte (IGEK) spiele das Vorhandensein der nahen Elbquerung eine wesentliche Rolle, heißt es aus der Verwaltung der Einheitsgemeinde Jerichow. „Hier spielt die Fährverbindung Ferchland–Grieben für die weitere Entwicklung des Tourismus eine nicht unbedeutende Rolle.“ Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow, findet zur Wiederaufnahme der Fähre eindeutige Worte: „Ich war von Anfang an für das weitere Betreiben der Fähre. Sie ist in jeder Hinsicht wichtig für die touristische wie wirtschaftliche Attraktivität unserer Region.“

Erreichbarkeit von Sehenswürdigkeiten

Das es jetzt zu der Einigung kam, die sich auch an der Nachhaltigkeit der Verbindung ausrichte, sehe er als Erfolg für alle Seiten. In Sachsen-Anhalt können Radtouristen auf beiden Seiten der Elbe zu ihren Zielen radeln. Der Wechsel zwischen den Ufern sei beliebt und werde gern genutzt, so eine Befragung unter den Reisenden und Anwohnern. Gerade Fähren seien nicht wegzudenkende Übersetzpunkte, die Rad- oder Motorradwanderern ermögliche, viele Sehenswürdigkeiten, Pensionen oder Zeltplätze anzusteuern und das ohne zeit- und kräfteraubende Umwege.

Viele Radwandergruppen und Tagestouristen aus Tangermünde, Stendal oder Magdeburg setzen mit der Fähre über. „Viele Pendler sind auf die Fähre angewiesen und müssen derzeit lange Fahrwege in Kauf nehmen“, sagt Andreas Dertz, Ortsbürgermeister von Jerichow und betont: „Schön, dass es sich bald wieder zum Besseren ändert.“ Er gehe auch davon aus, dass sowohl Rad- und Motorradtouristen wieder mehr Station in Jerichow machen werden.

Dertz weiß, dass immer viele Tagestouristen in den Gaststätten der Klosterstadt pausieren und die werden von der Wiederaufnahme der Fährverbindung profitieren. Auch die Stiftung Kloster Jerichow weiß um die Bedeutung der Fährverbindung. Verwaltungschefin Josefine Telemann dazu: „Das freut uns als touristischen Anziehungspunkt ganz besonders.“