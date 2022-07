Jerichower Feuerwehr hat wegen Corona weniger Übungen absolviert

Übungen und Ausbildungsvorhaben wie hier am Touristenzentrum Zabakuck durften in diesem Jahr nicht stattfinden. Dadurch verringerte sich die Zahl der Ausbildungsstunden, die Einsatzfähigkeit ist dennoch gegeben.

Jerichow - Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates beschlossen die Bürgervertreter die Änderung der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Jerichow. Damit wird die Aufwandsentschädigung für aktive Mitglieder von zehn Euro pro Monat schon beim Absolvieren von 30 Ausbildungsstunden gezahlt. Bisher mussten im Jahr wenigstens 40 Stunden an Ausbildungsvorhaben in den Lastenheften der Mitglieder stehen, um in den Genuss der Zulage zu kommen, die sicherstellen soll, dass die Brandschützer regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen und damit ihre Einsatzfähigkeit auf einem hohen Niveau sicherstellen.