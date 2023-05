Umfangreiches Programm am bundesweiten Aktionstag.

Jerichower Holländermühle ist am Mühlentag geöffnet.

Die Holländerwindmühle in Jerichow wird am Mühlentag für Besucher geöffnet.

Jerichow - Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow wird den Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, an der Holländerwindmühle ausrichten. Das teilte dessen Vorsitzende Yvette Below mit, die gleichzeitig um eine rege Teilnahme der Jerichower und ihrer Gäste wirbt.