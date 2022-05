Jerichower Land: Was tun, wenn die Führerschein-Umtauschfrist abgelaufen ist?

Genthin/Burg (sm) - Anruf aus der Bäckerei Rode in Jerichow in der Redaktion am gestrigen Mittwoch. Ob wir nicht mal darüber schreiben könnten, wie schwer oder gar unmöglich es ist, vor allem für die älteren Mitbürger, für den geforderten Umtausch alter Führerscheine einen Termin zu ergattern. Problem: nur Montag und Mittwoch könne man in der Führerscheinstelle anrufen und dann sei dort immer besetzt.