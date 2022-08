Jerichower Mühle: Kinder aus dem gesamten Jerichower Land beteiligen an Malwettbewerb

Der Malwettbewerb des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow strahlte in das gesamte Jerichower Land hinaus. Das Motiv, die Holländerwindmühle der Stadt, regte die Fantasie zahlreicher Kinder zwischen Genthin, Burg und Biederitz an.

Jerichow - Viele junge Talente offenbarten sich mit ihren Werken kürzlich an der Holländerwindmühle Jerichow. Der Heimat- und Förderverein der Stadt hatte zu einem Malwettbewerb aufgerufen und als Motivgrundlage die Mühle vorangestellt, aus der Bedeutung heraus, ist doch das Bauwerk die letzte und zudem gut erhaltene Mühle in der Region. Was die Mitglieder des Vereins erstaunen ließ: Kinder aus dem gesamten Landkreis Jerichower Land folgten dem Aufruf.