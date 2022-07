Jerichower Mühlengeschichte erhält neue Kapitel

Jerichow - Immer mal wieder stöbern Menschen in ihren Sekretären, Hobbyräumen oder auf dem Dachboden. Was dort zutage kommt, gleicht oftmals bisher ungehobenen Schätzen und ja, die müssen nicht immer aus Gold und Silber sein. Fotos, Dokumente oder regional-typisches Inventar tun es auch. So übergab Monika Altenburg aus Jerichow jetzt Yvette Below, Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins Jerichow, zeitgenössische Hinterlassenschaften ihres 2019 verstorbenen Ehegatten Manfred mit der Bitte, diese für die weitere Arbeit des Vereins zu nutzen.