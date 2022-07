Jerichower Oldtimerfreunde erkunden den Harz

Jerichow - Sommer 2021: Die jährliche Ausfahrt der Jerichower Oldtimerfreunde stand an. „Wir wollten dieses Mal ein bisschen mehr in der Region bleiben“, sagte Vorsitzender Gerold Giese und so geriet der Harz und der Kyffhäuser in den Blickpunkt der Ausflügler. Was die Jerichower an dem Harz reizte, bringt Giese auf den Punkt: „Historie und moderne Technologie liegen hier eng beieinander.“