weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. AfD-Antrag scheitert hauchdünn: Jerichower Stadtrat stimmt für Straßennamen, den die Zabakucker nicht wollen

AfD-Antrag scheitert hauchdünn Jerichower Stadtrat stimmt für Straßennamen, den die Zabakucker nicht wollen

Zabakuck wird sich mit der „Von-Randow-Straße“ anfreunden müssen. Der Antrag der AfD-Fraktion, die Straße in „Zabakucker Straße“ umzubenennen, ist bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit einem hauchdünnen Stimmenverhältnis abgelehnt worden.

Von Simone Pötschke 29.11.2025, 08:59
Die Genthiner Straße wird in Von-Randow-Straße umbenannt. Die Zabakucker wollten „Zabakucker Straße“.
Die Genthiner Straße wird in Von-Randow-Straße umbenannt. Die Zabakucker wollten „Zabakucker Straße“. Foto: Simone Pötschke

Zabakuck/Jerichow - Ein Patt von fünf Gegen-, fünf Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen zog den Schlussstrich unter vielen Debatten. Die AfD-Fraktion mit ihren vier Stimmen konnte keine Mehrheit auf ihren Antrag vereinen. Wie es nun weitergeht.