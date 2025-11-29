Zabakuck wird sich mit der „Von-Randow-Straße“ anfreunden müssen. Der Antrag der AfD-Fraktion, die Straße in „Zabakucker Straße“ umzubenennen, ist bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit einem hauchdünnen Stimmenverhältnis abgelehnt worden.

Jerichower Stadtrat stimmt für Straßennamen, den die Zabakucker nicht wollen

Die Genthiner Straße wird in Von-Randow-Straße umbenannt. Die Zabakucker wollten „Zabakucker Straße“.

Zabakuck/Jerichow - Ein Patt von fünf Gegen-, fünf Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen zog den Schlussstrich unter vielen Debatten. Die AfD-Fraktion mit ihren vier Stimmen konnte keine Mehrheit auf ihren Antrag vereinen. Wie es nun weitergeht.