AfD-Antrag scheitert hauchdünn Jerichower Stadtrat stimmt für Straßennamen, den die Zabakucker nicht wollen
Zabakuck wird sich mit der „Von-Randow-Straße“ anfreunden müssen. Der Antrag der AfD-Fraktion, die Straße in „Zabakucker Straße“ umzubenennen, ist bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit einem hauchdünnen Stimmenverhältnis abgelehnt worden.
29.11.2025, 08:59
Zabakuck/Jerichow - Ein Patt von fünf Gegen-, fünf Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen zog den Schlussstrich unter vielen Debatten. Die AfD-Fraktion mit ihren vier Stimmen konnte keine Mehrheit auf ihren Antrag vereinen. Wie es nun weitergeht.