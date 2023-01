Jerichows erster Brandschützer geht von Bord

Warum Ralf Braunschweig 27 Jahre an der Spitze der Feuerwehr in Jerichows stand und warum er jetzt von Bord geht.

Mit einer Häuptlingshaube schmückt Jerichows Ordnungsamtsmitarbeiterin Katja Gericke das Haupt von Noch-Stadtwehrleiter Ralf Braunschweig. Fast 30 Jahre lenkte er die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr in Jerichow.

Jerichow - Ein Robur LO in weiß-roter Lackierung der Feuerwehr rast zum Feuerwehrgerätekomplex in Jerichow und bremst so, dass der Beifahrer seinen ersten Schritt auf einen roten Teppich aus Feuerwehrschläuchen setzen muss. Der wurde zu Ehren von Ralf Braunschweig ausgerollt, der jetzt nach 27 Jahren Einsatz und Führung bei der Jerichower Wehr verabschiedet wurde.