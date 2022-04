Jobmeeting in Genthin mit 18 regionalen Firmen

Genthin - Großes Gemurmel im Genthiner Lindenhof: Ein Schüler-Ausbilder-Karussell stellte am Donnerstag Kontakte zwischen den künftigen Abschlussjahrgängen der Genthiner und Brettiner Sekundarschulen und Firmen aus Genthin und Umgebung her. In drei Minuten wurden Angebot und Interesse ausgelotet, Fragen gestellt und den Zehntklässlern im Eiltempo eine Flut an Informationen an die Hand gegeben.