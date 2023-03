Großwäscherei Einstellungsstopp bei Sitex in Genthin: Hier werden pro Tag bis zu 50.000 Wäschestücke gereinigt

Wirklich attraktiv sind Arbeitsplätze in einer Großwäscherei gemeinhin kaum. Auch bei Sitex in Genthin nicht. Trotzdem hat Standortleiter Marcus Schröder keine Personalsorgen. Was ist das Erfolgsrezept?