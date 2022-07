Schifffahrt Jubiläumsbesuch im Genthiner Sportboothafen mit Motorschaden an der Jacht

Sozusagen Unglück im Glück, hatte in dieser Woche das Ehepaar Kunze aus Euskirchen. Sie liefen mit einem Motorschaden am Boot in den Genthiner Hafen ein, waren aber die 500. Besucher in diesem Jahr.