Jubiläumskonfirmanden in Parey erhalten Segen

Elf Konfirmanden der goldenen und diamantenen Konfirmation in der Kirche Parey feierten ihr Jubiläum mit einem festlichen Gottesdienst.

Pfarrer Andreas Breit segnete in der Pareyer Kirche noch einmal die goldenen und diamantenen Konfirmanden.

Parey - Mit einem festlichen Gottesdienst wurden die Jubiläumskonfirmanden der goldenen und diamantenen Konfirmation in der Kirche Parey geehrt. Zum Gedenken an die bereits Verstorbenen zündete der Pfarrer eine Kerze an.