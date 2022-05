Jugendarbeit in Jerichow auf Sparflamme

Die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Jerichow ist derzeit auf das Nötigste reduziert. Einerseits liegt es an den Einschränkungen aufgrund der aktuellen Situation, andererseits fehlt eine Fachkraft, die die Jugendarbeit in die Hand nimmt und Freizeitaktivitäten organisiert.

Jerichow - Derzeit passiert nicht viel in der Jugendarbeit in Jerichow und dessen Ortsteilen. Nachdem die hauptamtlich Zuständige für die Jugendarbeit in der Jerichower Stadtverwaltung, Victoria Gronka, nicht mehr zur Verfügung steht, werden die Türen der Jugendclubs in Schlagenthin, Wulkow, Neuenklitsche und Jerichow nur noch aufgeschlossen, eine aktive Betreuung findet nicht statt.