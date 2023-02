Derben - „Wir haben ein langes und anstrengendes Jahr hinter uns“, stellte der 1. Vorsitzende Thomas Rzepka in seinem Rechenschaftsbericht fest. Das Jahr 2022 war aber auch ein sehr erfolgreiches für den Derbener Sportanglerverein. So war laut Jugendwart Michael Grams der Landesanglerverband auf die erfolgreiche Jugendarbeit in Derben aufmerksam geworden. Zur Belohnung durfte der Sportanglerverein Derben/Elbe das Landesjugendcamp mit über 300 Teilnehmern aus ganz Sachsen-Anhalt in Derben durchführen. Dafür gab es nur Lob und Anerkennung von allen Seiten.