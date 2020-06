Ein Jubiläum feierte am Wochenende das Jugendhaus Parey. Bereits zum fünften Mal wurde ein Graffiti-Workshop veranstaltet.

Parey l In diesem Jahr stand der Workshop unter dem Motto „Wir machen die Welt bunt“. Aufgrund der Corona-Auflagen konnten diesmal aber nur wenige Teilnehmer im Alter von zehn bis 15 Jahren mitmachen. Dabei waren Sky, Amy, Lara, Leon und Lara aus Parey und Bergzow. Graffiti ist ein Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen. Sie werden mit verschiedenen Techniken auf Oberflächen oder durch die Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt. Christian Grams ist als Dozent an der Kunsthochschule Braunschweig tätig. Ruben Einsmann wurde in Hamburg geboren, lebte in Wiesbaden und jetzt in Braunschweig.

Außenwände gestalten

Die Aufgabe für die Teilnehmer bestand darin, die Außenwände des Jugendhauses mit Graffiti-Kunst zu gestalten. „Von draußen sehen, was drin ist“, brachte es Ulrike Paul, Leiterin des Jugendhauses, auf den Punkt. Das erinnerte ein bisschen an den kürzlich verstorbenen Verhüllungskünstler Christo. Denn bevor die Gestaltung der Außenwände beginnen konnte, mussten alle Fenster abgeklebt beziehungsweise „verhüllt“ werden.

„Schritt für Schritt werden wir die einzelnen Motive entwickeln und dann eine Mixtur aus den Ideen zusammenstellen“, so Christian Grams. So galt es, für den Musikraum eine „Party-World“ zu entwerfen. Gearbeitet wurde mit Pinsel und Spraydose. „Das besondere an Grafitti ist“, so Christian Grams, „ dass ohne Berührung des Untergrundes gemalt wird“.

Bilder Christian Grams gab vor Beginn der Arbeiten eine Unterweisung, wie man richtig mit der Spraydose arbeitet. Foto: Bettina Schütze



Leon probierte seine selbst gewählten Motive an der „Testwand“. Ruben Einsmann gab Hinweise. Foto: Bettina Schütze



Versuch an Testwänden

Bevor mit den Spray-Flaschen gearbeitet werden konnte, gab es durch Christian Grams noch eine Gefahrenunterweisung. Erst danach durften sich die Mädchen und Jungen an „Testwänden“ versuchen. Diese hatten unterschiedliche Farben.

„Unser Workshop hat aber auch eine soziale Komponente“, machte Christian Grams deutlich. Denn es ist Teamarbeit gefragt, und man muss auch mit anderen teilen können. Aber das hat schon gut in der Gruppe funktioniert.

An beiden Workshop-Tagen wurden alle Teilnehmer auch verpflegt. Es gab Mittagessen, Getränke und auch ein Eis kam bei den sommerlichen Temperaturen gut an.

Förderantrag für Projekte

Das Jugendhaus Parey hat einen Fördervertrag mit dem Landkreis Jerichower Land. Darin sind auch finanzielle Mittel für Projekte wie den Graffiti-Workshop enthalten.

Weitere Vorhaben geplant

Geplant sind in naher Zukunft gemeinsame Projekte mit dem Heimatverein Parey, informierte Ulrike Paul. Erste Absprachen mit der Vorsitzenden Christa Vaupel wurden bereits getätigt.

Fest stehen bereits zwei weitere Veranstaltungen im Jugendhaus. So wird es vom 21. bis 23. Juli eine Kreativwerkstatt geben. Gearbeitet wird hier unter anderem mit Ton. Anmeldeschluss ist der 13. Juli. Und vom 21. bis 23. August wird das Hochbeet aufgebaut. Interessen können sich hier bis zum 17. August anmelden. Alle Anmeldungen nimmt Ulrike Paul unter der Telefonnummer 039349/9 46 03 entgegen. Das Jugendhaus ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.