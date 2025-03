Volksbank Jerichower Land unterstützt aktives Freizeitleben für Mädchen und Jungen in der Klosterstadt. Was beim Jugendklub Jerichow geplant ist.

Jerichow. - Mit dem Frühling hält im Jugendklub in Jerichow auch das Sportangebot Einzug. All das, was bereits vorhanden ist, wird in Kürze erweitert. Dafür hat die Leiterin der Einrichtung, Kati Michel, gesorgt.