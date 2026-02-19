Wo andere Lastwagen mit Jahrmarktbuden beladen, verlädt Schausteller Guliano Reinhard T-Rex, Brachiosaurus und Co für eine mobile Ausstellung. Jetzt ist Saisonstart für die Deutschlandtour.

Kleine Dentaluntersuchung im Vorbeigehen: Dieser Dino hat Keine Wackelzähne. Guliano Reinhard mit seinen Dinosauriern in Schopsdorf

Genthin - Ein dumpfes Rumpeln hallt über den Hof im Schopsdorfer Gewerbegebiet. Zwischen Leitern, Planen und dicken Spanngurten ragt ein riesiger Saurierkopf in die Luft. „Vorsicht, der T-Rex kommt!“, ruft Guliano Reinhard lachend, während er den zentnerschweren Dinosaurier auf dem Anhänger festzurrt. Das ist Alltag im Februar – denn bei Reinhard beginnt die Dino-Saison.