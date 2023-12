Die Kita-Kinder hatten ihren Auftritt in der Kirche.

Kade - Der Nikolausmarkt sei wirklich sehr gut gelaufen und rundum positiv aufgenommen worden, resümiert Kade Ortsbürgermeister Holger Wenslau.

Der Erfolg des Nikolausmarktes, betont Wenslau auch, sei zurückzuführen auf eine Gemeinschaftsleistung der Vereine und Interessengruppen des Dorfes, die sich zum Gelingen dieser Veranstaltung eingebracht haben. Traditionell mit dabei waren die Feuerwehrfrauen, der Förderverein Kader Kirchen, der Heimatverein, der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein, die Angler und der Feuerwehrverein. Erstmals beteiligten sich der Triathlonverein und die Kader Jugend an dem Event. Schon zum Aufbau der Zelte fanden sich über 35 Helfer ein.

Auch die Feuerwehrfrauen haben sich ins Marktgeschehen eingebracht. Foto: H. Wenslau

Den Auftakt des Marktes bildete traditionell ein etwa 45-minütiges Programm in der Kirche, das auch vereinsübergreifend organisiert und letztlich auch umgesetzt wurde. Nachdem sich die angekündigten Künstler aus Brandenburg zwei Tage vor ihrem Auftritt krank meldeten, improvisierten kurzerhand die Feuerwehrfrauen und erfreuten die Gäste mit Chorgesang. Zu den Mitwirkenden zählten zudem die Kinder der Kita „Schlumpfenland“ sowie Max Holzberger (Orgel), Jana Kühne und Carla Dieckmann (Gesang).

Anerkennung zollt Holger Wenslau all den Helfern, die sich am Markt beteiligten. Die Eigeninitiative, die sowohl die Vereine und Interessengruppen unter Beweis gestellt hätten, sei nicht hoch genug zu würdigen, meinte er. „Alle haben sich richtig Mühe gegeben und haben sich etwas einfallen lassen.“ So waren Kades Jugendliche, die eine Überraschung zum Markt angekündigt hatten, mit einer weihnachtlichen, großen Bar vertreten, über deren Theke viele originelle Getränke-Variationen gingen.

Alternativ zur traditionellen und begehrten Bratwurst setzte der Markt auf Vielfalt. Die Angler boten beispielsweise Fischvariationen an. Für die jüngsten Besucher wurden diesmal die gefüllten Stiefel unmittelbar auf dem Platz durch den Nikolaus verteilt und brauchten nicht wie sonst an der Kirche abgeholt werden. Das sei persönlicher gewesen und werde sicherlich beibehalten, meinte der Ortsbürgermeister.