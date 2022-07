Kader Kita verbindet Generationen

Gingen in denselben Kindergarten: Karin Pollok mit ihrem Enkel Kalle. Die Frau gehörte zu den ersten Kindern, die ab 1953 in Kade betreut wurden.

Kade - „Schon ich bin hier in den Kindergarten gegangen und erinnere mich gern noch heute daran“, sagt Karin Pollok. Neben ihr sitzt Kalle, ihr Enkel, der ebenfalls die Kita „Schlumpfenland“ in Kade besucht, nur mit dem Unterschied – beide trennen drei Generationen. Pollok verbrachte hier die schönste Zeit ihrer Kindheit, jetzt tritt Kalle in die Fußstapfen seiner Oma. Beiden sieht man ihr Glück an, sie beim Erinnern, er im hier und jetzt.