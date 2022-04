Kader zelebrieren Osterbaumschmücken mit Eierlikörverkostung

Ostern, Eier und Likör – das geht immer. Besonders wenn daraus ein Wettbewerb um die schmackhaftesten Leckereien entsteht. In Kade wurde der beste selbst hergestellte Eierlikör gekürt, als Auftakt für das neue Festjahr.

Kade - Der Wind blies kalt, Regen lag in der Luft: Doch die Kader ließen sich auch von den widrigen Wetterverhältnissen nicht davon abbringen, am Freitag ihr Osterbaumschmücken zu feiern. Vor dem Gemeindehaus kam das halbe Dorf zusammen, der Kindergarten sang Lieder und trug Gedichte vor und als Krönung startete der Eierlikörwettbewerb. „Es ist das erste Mal, dass wir uns daran versuchen“, sagte Silke Wenslau von den Feuerwehrfrauen, einer Truppe, die in dem Ort immer wieder mit ausgefallenen Ideen und Aktionen auf sich aufmerksam macht.