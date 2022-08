Kammersänger Jochen Kowalski zu Gast im Kloster Jerichow

Sänger Jochen Kowalski präsentiert in der Klosterkirche zwei Meisterwerke: „Das Hexenlied“ von Max von Schilling und Pierrots Reise in das Land der Fantasie, vertont von dem Komponisten Max Kowalski.

Jerichow - Ein ganz besonderer und weltweit bekannter Sänger ist am 11. September um 18 Uhr in der Klosterkirche Jerichow zu Gast. Kammersänger Jochen Kowalski präsentiert an diesem Abend zwei Meisterwerke, gemeinsam mit seinem Pianisten Prof. Günther Albers.