Kampfsport im Jerichower Land: Taekwon Do an Pfingsteb

Spektakulär sahen die Übungen bei den Bruchtests aus. Hier galt es, so hoch zu springen, dass das Holz mit dem Fuß gespalten wurde.

Parey/Derben/Jerichow - Die Vögel zwitscherten, die Frösche quakten lautstark um die Wette. Doch davon haben die Teilnehmer aus Köln, Berlin, München, Parey und Amerika im Alter von fünf bis 65 Jahre des Pfingstcamps in der morgendlichen Übungseinheit an Gladow's Loch in Parey nicht viel mitbekommen.