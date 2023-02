Die Motzener sind wieder da Karneval am Sonnabend erstmals in der Jerichower Storchenscheune

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause sind sie wieder voll da: die Motzener Karnevalisten. Es drängt sie wieder auf die Bühne. Das vielversprechende Motto ihres Auftritts am Sonnabend in der Storchenscheune: „Motzen strahlt in voller Pracht in 1001 Nacht“.