Neuer Spielplatz am Kindertag eröffnet Karow: Großes Fest für Investition in die Zukunft

In Karow standen die Kinder an ihrem Ehrentag – dem Kindertag – einmal mehr als gewöhnlich im Mittelpunkt. Nicht nur in der Kindertagesstätte gab es Programm für die Kleinsten. Am Nachmittag wurde ihrem Festtag der i-Punkt aufgesetzt.