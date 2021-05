Kein Erlass der Betriebskosten für 2020 für Genthiner Vereine

Genthin - Von Susanne Christmann

Unter den heiß geführten Debatten um Stadtkulturhaus, Tourismusverein, Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister und die Umgestaltung des Volksparkes geht ein Beschluss der jüngsten Stadtratssitzung fast unter. Denn während es in den vorangegangenen Ausschusssitzungen durchaus so aussah, als würde es eine Mehrheit für das Ansinnen der Fraktion Grüne/LWG Fiener geben, Genthiner Vereinen die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse an die Stadt für 2020 zu erlassen, ging die Diskussion am Abend des 20. Mai im Kreishaus in die andere Richtung.

Hilfsgelder gibt es anderswo

Nachdem Grünen-Fraktions-Chef Lutz Nitz in seiner Begründung noch einmal darauf hinwies, dass der Erlass der Betriebskosten für 2020 ein Signal an die Vereine sein soll, dass sie mit ihren Kosten in der Zeit der Corona-Pandemie von der Stadt nicht allein gelassen würden und die insgesamt 9 000 Euro keine riesige Summe sei, die den Haushalt über die Gebühr belasten würde, ließ Gordon Heringshausen (CDU, Vorsitzender des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss) schließlich die Katze aus dem Sack. Nicht mal eine handvoll Vereine seien mit der Bitte um Erlass dieser Kosten an Stadt und Stadträte herangetreten. Aber: Sportvereine bekämen vom Landessportbund ohne Antrag pro Mitglied eine nicht unwesentliche Corona-Hilfssumme ausgezahlt. „Für Kunst- und Kulturvereine gibt es andere Hilfen“, begründet er überraschend das Nein seiner Fraktion zu diesem Antrag.

Für sein Anmerkung „Ich weiß, ich mache damit keine Punkte, trotzdem sage ich es“ erntete er Beifall aus den Zuschauerreihen. Mit neun Ja- und 12 Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen wurde der Antrag schließlich abgelehnt. Das ist besonders bitter für den Kunstverein. Dem wurden und werden die Betriebskosten für den Sitz im Wasserturm stets mit ein Jahr Verspätung in Rechnung gestellt. Um die Rechnungen für 2019 begleichen zu können, ist der Verein, der momentan nicht arbeitsfähig ist, aus dem Wasserturm ausgezogen, hat alle Verträge gekündigt und an Inventar veräußert, was zu veräußern ging.

Schuldenfrei erst in ferner Zukunft

Das alles ist nachlesbar in einen umfangreichen Schreiben des Verein vom 11. April, das an die Ausschussvorsitzenden Wilmut Pflaumbaum, Marc Eickhoff und Gordon Heringshausen gegangen ist. Darin wird auch erläutert, warum es dem Verein kaum möglich ist, Antrag auf Coronahilfen zu stellen. Die 16 noch verbliebenen Mitglieder können erst über die Zukunft des Vereins entscheiden, wenn der Verein schuldenfrei ist. Wegen des abgelehnten Antrages wird das nun zeitlich noch weiter in die ferne Zukunft geschoben.