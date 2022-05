Kein Genthin-Ticket nach Berlin

Genthin - Von Genthin nach Berlin mit Bahn und Bus? Während die stündliche Zuganbindung noch attraktiv ist, fehlt eine Busanbindung völlig. Im jüngsten Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt Genthin befragten die Mitglieder den Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL), Thomas Schlüter zu diesem Thema. „Wäre es nicht zumindest möglich, einen Zugverbindung nach Brandenburg einzurichten“, wollte der Ausschussvorsitzende Horst Leiste (SPD) wissen und verwies dabei auf die Busverbindung Genthin nach Tangermünde, die sich bewährt habe.

Das sei nicht so einfach, machte Schlüter deutlich. Hier sei eine Abstimmung zwischen mehreren Verbünden notwendig. „Wir sind dabei gewissen Spielregeln unterworfen.“ Letztlich gehe es dabei immer um die Frage, wie zwischen den Verbünden die Einnahmen aufgeteilt würden. Das Problem, das der NJL-Geschäftsführer dabei anriss, ist das unterschiedliche Tarifgefüge des Magdeburger Regionalverkehrsverbundes (Marego) auf der einen Seite und des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) auf der anderen Seite.

Berliner Tickets stärker subventioniert

Problem: die Tarife im Raum Berlin sind wesentlich stärker subventioniert als in angrenzenden Flächenländern. Dadurch gibt es ein Tarifgefälle, dass schwierig anzugleichen ist. In Genthin, das quasi auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburger-Tarifbereich liegt, gibt es nach wie vor ein Kuriosum beim Bahnfahren.

2017 war ein sogenanntes Regio-120-Ticket für Genthiner Bahnreisende in Richtung Berlin eingeführt worden. Seinerzeit hatten sich Marego, Deutsche Bahn, Nasa (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt) und VBB auch auf Drängen der Stadt Genthin hin auf ein günstiges Ticket geeinigt. Dadurch kostet eine Fahrt zum Berliner Hauptbahnhof derzeit anstatt 22 Euro noch 16,50 Euro.

Die Krux bleibt allerdings: Ab Wusterwitz, etwa 15 Bahnkilometer von Genthin entfernt, gibt es ein VBB-Ticket in Richtung Berlin ab 9 Euro (oder ermäßigt 6,80 Euro). Dadurch ist es für viele Reisende oder Berufspendler attraktiver mit dem Auto nach Wusterwitz zu fahren. Deshalb liegen sie trotz der derzeit hohen Benzinkosten insgesamt immer noch unter denen einer direkten Bahnfahrt von Genthin aus.

Genthiner Stadträte werben für Lösungen

„Wir arbeiten an Lösungen, die aber nicht in der nächsten Zeit vorliegen“, machte Geschäftsführer Schlüter im Ausschuss deutlich. Allerdings bedürfe es für ein Vorankommen auch den politischen Willen für eine Änderung. In den vergangenen Jahren hatten Vertreter verschiedener Genthiner Stadtratsfraktionen auf Kreis- Landes- und Bundesebene das Thema angesprochen. Einen Fortgang gab es jedoch nicht. Ob es diesen in absehbarer Zeit geben wird, ist noch ungewiss. Sicher werden aber die Landtags- und Bundestagsmitglieder auf das Thema aufmerksam gemacht.

„Ich habe mich an die beiden Direktkandidaten unseres Wahlkreises gewandt und führe Gespräche“, berichtete Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) kürzlich in der Sitzung des Genthiner Stadtseniorengremiums. Gemeint sind der Landtagsabgeordnete Thomas Staudt (CDU) und die Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten (SPD). Auch die Mitglieder des Seniorengremiums forderten dringend eine attraktivere Preisgestaltung des Nahverkehrs in Richtung Berlin. „Im Grunde führen wir in der Verwaltung jede Woche Gespräche zu diesem Thema“, berichtete der Bürgermeister.

Berliner und Brandenburger könnten Nahverkehr nutzen

Er sehe unbedingt den Bedarf an attraktiven Tarifen. „Wir bemerken, dass Berliner und Brandenburger vermehrt Grundstücke in unserer Region kaufen, die fahren zum Arbeiten oder für Besuche in ihre Heimatregion.“ Die Interessenten kämen, so Günther zu 90 Prozent aus Richtung Berlin, kaum aus Richtung Magdeburg.

Dadurch könne es sein, dass dem Nahverkehr künftig eine größere Bedeutung zukomme und dass es für die Gesellschaften attraktiv sein könne, über neue Tarifmodelle oder sogar eine engere Taktung der Zugverbindung nachzudenken. Günther hofft, dass es in absehbarer Zeit ein Vorankommen in diesen Fragen geben wird.

Nasa-Pressesprecher Wolfgang Ball kann derzeit noch keinen Fortgang berichten. „In der Sache gibt es nichts Neues, und an den Umständen hat sich nichts geändert“, bestätigt er den bekannten Ist-Stand.