Bei „No gutter open“ können Finalrunden des bundesweiten Ranglisten-Einzelturniers im Bowling in Genthin per Live-Stream von überall auf der Welt aus am Bildschirm verfolgt werden.

Genthin - Die Kameras an jedem der Bahndoppel im Genthiner Bowling Center sind jetzt installiert. Die werden dafür sorgen, dass im Prinzip jeder Bowling-Fan auf der Welt per Live-Stream auf Youtube jeden Finalteilnehmer beim bundesweiten Ranglisten-Einzelturnier „No gutter open“, das zum zweiten Mal im Genthiner Bowling Center ausgetragen wird, verfolgen kann.

Wie Veranstalter André Rößler der Volksstimme mitteilen konnte, hat sich jetzt dafür - überraschend - auch Birgit Noreiks angemeldet. Sie ist derzeit die einzige deutsche Frau, die in Amerika mit dem Bowling-Sport Geld verdient, davon leben kann. Laut Website der Deutschen Bowling Union ist sie aktuell wieder bei der Damenprofitour (PWBA) in den USA am Start.

Vom 28. Juli bis 6. August streben alle Teilnehmenden im Genthiner Bowling Center - hierzu zählen Nationalspielerin Sandro Brandt und die in Genthin trainierende Weltmeisterin Janin Ribguth - auch „The Perfect Game“ an, die höchstmögliche Punktzahl von 300 in einem Spiel. Denn auch wenn bei den bisher fünf Auflagen von „No gutter open“ stets Bowler mit Welt- und Europameister- sowie nationalen Ehren angetreten sind - ein „Perfect Game“ hat es hier bisher noch nicht gegeben.

Wer eine Runde verliert, kann noch das Turnier gewinnen

Den Reiz von „No gutter open“ macht auch aus, dass hier Breiten- und Hobbysportler mit den Stars der Szene auf Augenhöhe bowlen können und dabei die Chance haben, weiter zu kommen als über die Vorrunden hinaus. Das liegt am gewählten Spielsystem. Gebowlt wird nach dem „Double Elimination Modus“. Als Double knock-out, auch Double-Elimination oder Doppel-K.-o.-System, bezeichnet man eine Turnierform, die in ihren Grundzügen auf dem K.-o.-System beruht, jedoch versucht, dessen Schwächen zu umgehen. Wer einmal eine Runde verliert, kann am Ende immer noch das Turnier gewinnen.

Um die 200 Bowlingspieler werden in Genthin erwartet. Der kommentierte Live-Stream, so Andrè Rößler, laufe ab Freitag, dem 4. August, bis einschließlich Sonntag, 6. August, auf Rößlers Youtoube-Kanal „No gutter reacitve“.

Die Top-Spieler, weiß Rößler, reisen mit 9 bis 12 Bällen an und entscheiden sich dann je nach Bedingungen auf der Bahn für zwei bis drei Bälle. Welcher Ball gespielt werde, hänge auch vom Ölbild ab. Das wird stets individuell nach einem bestimmten Muster auf die Bahnen gesprüht, diene dazu, dass die Bälle perfekt über sie gleiten können. „Wir gestalten das Ölbild diesmal etwas länger“, verrät Rößler. Das mache die Bahnen für den einen oder anderen leichter spielbar. Und dann schaffe vielleicht auch jemand die 300 Punkte.