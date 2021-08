Keine endgültige Entscheidung zum Genthiner Stadtfest

Keine Entscheidung über den Beginn des Festjahres der 850-Jahr-Feier der Stadt Genthin. Die Verwaltung hatte in der jüngsten Stadtratssitzung einen Entwurf vorgelegt, wonach es ein Festjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geben soll. Doch über diesen konnte nicht abgestimmt werden, da nicht mehr genügend Stadträte anwesend waren, um eine Beschlussfähigkeit des Gremiums zu gewährleisten.

Zuvor hatte es eine emotionale Debatte gegeben, die mit deutlichen Vorwürfen des Vorsitzenden des Festkomitees Thilo Voigt in Richtung Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) begann. Eigentlich sollte Voigt die aktuelle Arbeit seines Gremiums aus Ehrenamtlern vorstellen, doch dann wurde sein Redebeitrag zu einer Abrechnung. Seit längerem kriselte es zwischen Bürgermeister und Festkomitee. Bereits in der Vergangenheit warf man Günther mangelnde Kommunikation mit den Mitgliedern des Festausschusses vor.

Mitglieder des Festkomitees enttäuscht

Doch nun scheint das Tischtuch endgültig zerschnitten: „Das Vertrauensverhältnis ist sehr gestört, wir sind als Festkomitee vor vollendende Tatsachen gestellt worden“, machte Voigt deutlich. Die Mitglieder des Festkomitees seien enttäuscht, da ihr Vorschlag, das Jubiläumsjahr der Stadt Genthin am Kartoffelfest 2021 beginnen und am Kartoffelfest 2021 enden zu lassen, ohne Rücksprache mit ihnen vom Bürgermeister quasi im Alleingang geändert wurde.

Dieser verteidigte seine Entscheidung damit, dass er sich ein eigenes Bild von der Planung gemacht habe. Auch der Mitveranstalter, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG), sei nicht über den Festplan „Von Kartoffelfest zu Kartoffelfest" informiert gewesen. Der Bürgermeister gab an, die Entscheidung nach Gesprächen mit „vertrauensvollen Leuten“ getroffen zu haben. Wer diese im Einzelnen waren, ließ er offen. Ebenso, warum er den Vorschlag des Festkomitees quasi im Alleingang verworfen und durch einen neuen Vorschlag ersetzt hatte. Der Vorgang und die Erklärungen des Bürgermeisters, brachten eine Reihe von Stadträten vor allem der Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen auf.

Harsche Kritik am Stadtchef

Von „Sie sind überfordert“ (Stadtrat Falk Heidel, WG Genthin) über „ich bin beschämt“ (Hubert Schwandt, WG Genthin) bis „ich bin entsetzt“ (Sebastian Hahn, WG Genthin) reichten die Reaktionen. Kritisch zeigte sich auch der CDU-Vorsitzende Klaus Voth, der darauf verwies, dass mehr als zwei Jahre Vorbereitung zu keinem Ergebnis geführt hätten. In Genthin würde mehr geredet als geplant.

Stadtrat Hahn verwies auf seine emotionale Stimmung und verließ die Sitzung vorzeitig. Wenig später folgte Stadtrat Wilmut Pflaumbaum (WG Genthin) aufgrund eines Termins. Der Stadtrat war nicht mehr beschlussfähig.

Festwoche ist wieder die bestätigte Option

Damit blieb eine Entscheidung über die Vorlage aus. Ob diese erneut beraten wird, stand nach der Sitzung noch nicht fest. Eigentlich war vorgesehen, dass am 7. Oktober dem Stadtrat ein fertiges Konzept für das Festjahr vorgelegt wird. Danach sollte so wörtlich die „inhaltliche Herangehensweise“ von Stadtverwaltung und Festkomitee bearbeitet werden. Ob es diese Zusammenarbeit noch geben kann, bleibt nach der Sitzung fraglich. Aktuell gilt nun wieder der Plan, dass es im September 2022 vor dem Kartoffelfest eine Festwoche zum Stadtjubiläum geben soll. Diese Entscheidung hatte der Stadtrat ursprünglich getroffen.

Das Festkomitee hatte später im Bildungs- und Kulturausschuss den Vorschlag gemacht, ein Festjahr zwischen den Kartoffelfesten zu veranstalten, da bestimmte Höhepunkte im Veranstaltungskalender, etwa ein Umzug und ein Mittelaltermarkt, sich so besser in den Ablaufplan integrieren ließen. Handel und Gastronomie, die in der Corona-Zeit Einbußen erleiden mussten, könnten von der Verlängerung der Festivitäten profitieren.