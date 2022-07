Keine Kandidaten für Ortschaftsratswahl in Paplitz

Paplitz - Die Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Paplitz am Sonntag, 11. September, ist abgesetzt. Darüber informierte die Genthiner Stadtwahlleiterin Carola Elsner in dieser Woche. Grund für den Ausfall der Wahl, mit der das Gremium wieder vollständig besetzt werden sollte, ist der Umstand, dass sich keine Bewerber gefunden haben.