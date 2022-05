Keine schnelle Lösung für kaputte Wege in Wulkow in Sicht

In Wulkow wird sich im kommenden Jahr einiges tun: Radwege werden ausgebaut, die Orte verschönert und mit Begrüßungstafeln versehen sowie Bäume gepflanzt. Dennoch ist einiges im Argen. Kaputte Gehwege und defekte Regenwasserableitungen müssen instandgesetzt werden. Schnelle Abhilfe ist hier nicht in Sicht.

In Kleinwulkow sollen auf der alten Sandstelle Obstbäume gepflanzt werden.

Wulkow - Zahlreiche Einwohner der Ortschaften Groß- und Kleinwulkow sowie Hohenbellin beteiligten sich an der Ortschaftsratssitzung. Im Mittelpunkt standen viele, für sich genommen, kleine Punkte, die zusammengefasst darauf hinauslaufen, Wulkow mit seinen Ortsteilen in Schuss zu halten. Unter anderem sprachen die Einwohner den Zustand der Gehwege und Straßen innerhalb der Dörfer an – und hier liegt einiges im Argen.