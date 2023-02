Im Rahmen der Feriengestaltung im Jugendhaus Parey fand am Montagnachmittag eine Kreativwerkstatt zum Thema „Masken“ statt. Heute folgt eine weitere Kreativwerkstatt zum Thema „Batiken“. Am Donnerstag wird Fasching gefeiert.

Parey - In Vorbereitung auf die Faschingsfeier am Donnerstag haben die Ferienkinder im Jugendhaus Parey ihre eigenen Masken angefertigt. „Damit können die Mädchen und Jungen ihre eigenen Faschingskostüme noch aufpeppen“, so Ulrike Paul, Leiterin des Pareyer Jugendhauses. Bei der Anfertigung der Masken konnten die Mädchen und Jungen ihren Ideen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.