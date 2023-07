Genthiner Schüler besuchen das Kloster Jerichow. Was beeindruckt Mädchen und Jungen besonders an dem historischen Gemäuer? Bei einem Malwettbewerb sollen Antworten gefunden werden.

Jerichow - Was beeindruckt Kinder und Jugendliche am Kloster? Darauf können sie im Malwettbewerb mit ihren Arbeiten viele Antworten geben. Sind es die großen Türme der Kirche oder die Gewänder der Chorherren? Heimelige Taschenlampenführungen im Kerzenschein oder ein spannender Besuch im mittelalterlichen Klostergarten?

Ferienkinder, die auf der Suche nach einer zündenden Idee sind, können sich noch in der nächsten Woche bei einem Besuch des Klosters inspirieren lassen. Dabei kann der Griff zu Buntstiften, Farben oder Bastelmaterial - dafür trägt der Verein Sorge - zu einer „aufregenden Familienangelegenheit“ werden. Denn Vater, Mutter, Großeltern, Geschwister oder Freunde können ihrem „Kandidaten“ bei der Bewertung seines Beitrages am Sonntag, 20. August, kräftig den Rücken stärken. Die wird vorgenommen in der Holländer-Windmühle, wo alle Wettbewerbsbeiträge in einer kleinen Ausstellung zusammengefügt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Alle Besucher sind dann ab 14 Uhr aufgefordert, bei einem Rundgang durch die Ausstellung die Arbeiten nach einem vorgegebenen Punktesystem zu bewerten. Dazu würden Zettel ausgegeben. „Wir haben ein Auge darauf, dass alles korrekt vonstatten geht“, versicherte Ivette Below bereits im Vorfeld.

Ermittelt werden von den Besuchern (unter Ausschluss des Rechtsweges) die Plätze 1 bis 3, wobei jede Teilnahme mit einem kleinen Präsent gewürdigt wird. Bewertung und Prämierung werden, darüber informierte die Vereinsvorsitzende, zudem in ein Rahmenprogramm rund um die Jerichower Holländer-Windmühle eingebettet sein. An Ständen würden viele regionale Produkte angeboten werden und es gebe unter anderem auch eine Kochvorführung, machte Below neugierig.

Die Bilder können noch bis zum Mittwoch, 9. August, entweder im Sekretariat der Stadtverwaltung (Karl-Liebknecht-Straße 10) abgegeben oder in den Postkasten des Rathauses eingeworfen werden. Möglich ist auch, die Arbeiten per Post an die Stadtverwaltung zu schicken. Auf der Rückseite des Bildes sollte Name, Alter und Adresse des Kindes vermerkt sein. Mit der Einsendung wird zugleich bestätigt, dass die Bilder auch öffentlich gezeigt werden dürfen. Der Verein garantiert dafür, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow Kinder lobt zum zweiten Mal einen Malwettbewerb aus. Im vergangenen Jahr stand die Holländerwindmühle als Motiv im Mittelpunkt. Seinerzeit wurden 40 Arbeiten eingereicht. Arbeiten steuerten nicht nur Jerichower Kinder bei, Einsendungen kamen auch aus Möckern, Gommern und Genthin. Nachfragen unter: 0173/6233417 oder fvjerichow@t-online.de