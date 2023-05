Heinz-Georg Barthel hat eine Leidenschaft. Er malt für sein Leben gern. Und damit er nicht allein unterwegs sein muss, sein Wissen mit anderen teilen kann, beginnt er damit bei den Jüngsten in seinem Heimatort – in Jerichow.

Kinder können in Jerichow das Malen lernen

Jerichow - Wenn Heinz-Georg Barthel an jedem letzten Mittwoch im Monat in das Jerichower Bürgerhaus kommt, dann ist es Zeit für ihn, seine Begeisterung für die Malerei an Kinder weiterzugeben. Das scheint ihm zu gelingen.