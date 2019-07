Die Kandidaten für die Gemeindekirchenratswahl in Genthin stellen sich am 22. September vor. Per Briefunterlagen wird abgestimmt.

Genthin (ie) l Die Listen für die Gemeindekirchenratswahl in Genthin stehen fest. Für Genthin sind dies die bisherigen Kirchenratsmitglieder: Kornelia Cierpinski, Thomas Ewert, Gert-Uwe Hahn, Silke Koerth-Bauer und Gottfried Spiegel. Dazu kommen auch neue Kandidaten, nämlich Simone Gohlke, Beate Gohr und Lena Jaschob.

Für Altenplathow stellen sich Antje Ewert, Eva Genzer und Andrea Miehe zur Wahl. Die Kandidaten in Kade sind Mario Stahn und Jana Kühne, in Karow Regina Grothe, in Mützel Marlis Schneider, in Brettin Gisela Dielas und Sylke Büttner. In Parchen stehen Jürgen Schröder und Elisabeth Vajna zur Wahl.

Mehr Kandidaten gesucht

„Natürlich ist es wünschenswert, dass sich mehr Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindekirchenratswahl finden, als Plätze zur Verfügung stehen, damit es eine richtige Wahl ist und die Gemeindeglieder gleichzeitig eine Auswahl haben“, sagt Silke Koerth-Bauer, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Nicht immer sei das so. „Vor allem in unseren kleineren Gemeinden ist das manchmal nicht möglich und alle Beteiligten sind froh, wenn überhaupt genügend Ehrenamtliche ihre Zeit der Kirchengemeinde zur Verfügung stellen.“ Wer die neuen Bewerber kennenlernen möchte, hat dazu im Gottesdienst am 22. September um 10 Uhr in der St. Trinitatiskirche die Möglichkeit. Dort werden sich die Kandidaten vorstellen. Gleichzeitig ist dieser Gottesdienst auch der Auftakt für die interkulturelle Woche 2019.

Am 6. Oktober wird für die nächsten sechs Jahre ein neuer Gemeindekirchenrat für die evangelische Kirchengemeinde gewählt. Anders als bei den Kommunalwahlen wird die Gemeindekirchenratswahl ausschließlich als Briefwahl durchgeführt, heißt es in einer Information der Kirchengemeinde.

Briefwahl erhöht Wahlbeteiligung

„Erfahrungen bei der letzten Wahl haben gezeigt, dass dies die Wahlbeteiligung erhöht.“ Es ist geplant, dass alle Wahlberechtigten im September voraussichtlich mit dem Gemeindebrief Oktober/November die erforderlichen Briefwahlunterlagen erhalten.

Dazu gehören ein Briefwahlschein, ein Stimmzettel, ein Stimmzettelumschlag und ein Briefumschlag.

Gang zur Wahlurne am 6. Oktober

Diese können nach der Stimmenvergabe im Gemeindebüro oder nach den Gottesdiensten abgegeben werden. Wer ganz traditionell zur Wahlurne gehen möchte, hat diese Möglichkeit am 6. Oktober nach dem Gottesdienst.

Wahlberechtigt ist, wer Teil der Kirchengemeinde ist, also seinen Hauptwohnsitz in dem Gebiet der Kirchengemeinde hat, getauft ist und der evangelischen Kirche angehört, am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat und zum Abendmahl zugelassen ist.