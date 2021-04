Kita-Neubau nimmt weitere Hürde

Bettina SchützeGüsen

Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. März der Aufstellung eines Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplanes zum Zwecke der Vorbereitung für den Neubau der Kindertagesstätte „Elbschlümpfe“ Derben zugestimmt hatte, lag nun dem Hauptausschuss die Beauftragung der Ingenieurleistung vor.

Nach den Vorabstimmungen mit den zuständigen Stellen beim Landkreis Jerichower Land und weiterführenden Gesprächen mit dem Ingenieurbüro „Steinbrecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH“ hatte die Verwaltung das Honorarangebot für den zu erwartenden Planungsaufwand erhalten. Das Honorarangebot von „Steinbrecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH“ beläuft sich für den Bebauungsplan auf rund 30?460 Euro Netto und für die Änderung des Flächennutzungsplanes auf 9681 Euro.

Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz wurde einstimmig die Vollmacht erteilt, die Planungsleistungen zu beauftragen. Außerdem haben die Mitglieder des Hauptausschusses der Gemeindebürgermeisterin einstimmig die Vollmacht zur Vergabe der Planungsleistungen und nach erfolgter Ausschreibung die Vollmacht zur Vergabe der Bauleistungen für den Neubau der Kindertagesstätte in der Ortschaft Derben erteilt.

Bestehende Kita mitbaulichen Mängeln

Geplant war ursprünglich, aufgrund des steigenden Bedarfs an Kita-Plätzen und wegen baulicher Mängel wie zum Beispiel des Brandschutzes, im vergangenen Jahr die bestehende Kindertagesstätte in Derben mit einem Anbau zu vergrößern. Im Rahmen der durchgeführten Bodenuntersuchungen wurden aber Schwermetalle gefunden.

Deshalb wurde das Projekt der Erweiterung der alten Kindertagesstätte abgebrochen. Seitdem wurde durch die Verwaltung und Ortsbürgermeister Jürgen Bruchmüller ein geeignetes Grundstück für die Bau der neuen Kindertagesstätte gesucht. Versuche, Baugrundstücke in der erforderlichen Größe zu erwerben, scheiterten. Deshalb blieb nur die bauplangerechte Entwicklung eines eigenen Grundstückes, „weil die Gemeinde Elbe-Parey nur über Außenbereichsgrundstücke verfügen kann“, wie es in der Darstellung zum Sachverhalt heißt.

Die Mitglieder des Hauptausschusses hatten in ihrer Sitzung am 9. März einstimmig der Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau Kindertagesstätte Derben“ in der Ortschaft Derben zugestimmt.

Dazu ist jedoch eine Änderung des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes für eine Teilfläche am Sportplatz Derben als Standort für die neue Kindertagesstätte erforderlich. Betroffen ist eine Fläche von etwa 4700 Quadratmetern in der Gemarkung Derben. Der Gemeinderat hatte mit seinem Votum vom 23. März dann die Voraussetzung für den Neubau der Kindertagesstätte sowie für die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen. „In Abstimmung mit dem Fachbereich Bau des Landkreises Jerichower Land ist, zur Beschleunigung der Gesamtmaßnahmen, neben dem Bebauungsplan auch ein paralleler Bauantrag möglich“, heißt es dazu in der Sachdarstellung.

Vorbild ist neue Kita in Hohenseeden

Errichtet werden soll ein Gebäude nach dem Vorbild der Kindertagesstätte „Lindenstrolche“ Hohenseeden. Maßgabe ist dabei, einen weiteren Gruppenraum inklusive Nebenräumen zu integrieren. Hinsichtlich von Zeit- und Kosteneinsparungen soll das Ingenieurbüro Randel aus Burg mit der Planung beauftragt werden. Dieses Ingenieurbüro war bereits unterstützend in der Umsetzung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans tätig.

Sportplatz bleibt in Abmessungen bestehen

Die jetzt ausgewählte Teilfläche am Sportplatz weist eine Gesamtfläche von 15?317 Quadratmetern auf. Die Fläche beinhaltet eine Hälfte des vorhandenen Sportplatzes sowie Gehölz und kleinere Wiesen. Durch eine Abtrennung der Gehölz- und Wiesenflächen bleibt der Sportplatz in seinem Abmessungen bestehen. Es entsteht die neue Teilfläche mit einer Größe von etwa 4700 Quadratmetern für den Neubau der Kindertagesstätte. Sie bietet genügend Platz, um dort die neue Kindertagesstätte anzusiedeln. Auch Außenspielflächen sind ausreichend vorhanden. Die neue Kindertagesstätte wird über die Straße „Neuer Weg“ und die am Ende der Straße befindliche Wendeschleife erreichbar sein.

Allerdings ist nicht mit der Eröffnung der neuen Kindertagesstätte noch im Jahr 2021 zu rechnen. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 4. Mai abschließend über die beiden Beschlussvorlagen abstimmen.