Seit 2017 ist klar: die Kita Tucheim braucht den Neubau. Die Stadt beginnt Planungen, bekommt sie aber in keinem Haushalt unter. Der Stadtchef bremst mit Rechtsauffassung.

Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt

Genthin - Zu einem öffentlichen Zerwürfnis zwischen Genthins Bürgermeister Matthias Günther und Lutz Nitz, Vorsitzender der Fraktion Gründe/WG Fiener, ist es am Donnerstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses gekommen. Finaler Höhepunkt: Nitz will Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Günther einreichen.