Genthin/Tucheim - Unmut von Eltern und Ortschaftsrat, unklare Sachlage, fehlende Informationen: Die Planungen zum Kita-Neubau in Tucheim wurden in den vergangenen Monaten in erster Linie durch Negativmeldungen begleitet. Damit soll nun Schluss sein und spätestens Ende April ist geplant, dass der Stadtrat eine klar verbindliche Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei der Planung für die Kita trifft.

