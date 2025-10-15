Im DRK-Hort Genthin wachsen kleine Helfer über sich hinaus. Wie ernst sie ihre Aufgabe nehmen, zeigt ein ganz besonderes Projekt.

Kleine Helfer mit großer Wirkung: Hortkinder werden zu Ersthelfern

Genthin - Seit nunmehr dreieinhalb Jahren bildet der DRK-Hort Stadtmitte in Genthin erfolgreich kleine Lebensretter aus: Die sogenannten Helferkids sind Kinder, die innerhalb eines Jahres lernen, was in einem Notfall zu tun ist – theoretisch und vor allem praktisch. Derzeit gibt es 23 aktive Helferkids im Hort, die ihre Kenntnisse jüngst eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.