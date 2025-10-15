weather bedeckt
Im DRK-Hort Genthin wachsen kleine Helfer über sich hinaus. Wie ernst sie ihre Aufgabe nehmen, zeigt ein ganz besonderes Projekt.

Von Robert Sonntag 15.10.2025, 16:20
Das frisch angelegte Verband wird stolz präsentiert.
Das frisch angelegte Verband wird stolz präsentiert. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Seit nunmehr dreieinhalb Jahren bildet der DRK-Hort Stadtmitte in Genthin erfolgreich kleine Lebensretter aus: Die sogenannten Helferkids sind Kinder, die innerhalb eines Jahres lernen, was in einem Notfall zu tun ist – theoretisch und vor allem praktisch. Derzeit gibt es 23 aktive Helferkids im Hort, die ihre Kenntnisse jüngst eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.