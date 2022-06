Klimaschützer machen Halt in Schopsdorf und radeln nach Berlin

Schopsdorf - Noch einmal durchatmen im Jerichower Land, hieß es gestern Vormittag in Schopsdorf. Dort hatten in der Nacht auf Montag rund 50 junge Leute das Grün rund um das Dorfgemeinschaftshaus in ein Camp mit Zelten verwandelt. Sie sind Teilnehmer der diesjährigen Tour „Ohne Kerosin nach Berlin“, einer bundesweiten Aktion der Klima-Bewegung „Students for Future“, eines Ablegers der „Fridays for Future“-Initiative.