Der romanische Osterleuchter, ein kunsthistorisch einzigartiges Objekt im Kloster Jerichow, wurde dank einer Initiative des Heimat- und Fördervereins Stadt und Kloster Jerichow restauriert. Die evangelische Kirchengemeinde kann ihn damit weiterhin in die Gestaltung ihrer Gottesdienste einbinden. Besucher lernen das Objekt bei Führungen näher kennen.

Claudia Böttcher, Philipp Jahn und Kai Fronk in der Klosterkirche am Osterleuchter.

Jerichow - Endlich sei der Osterleuchter wieder in einem „dem Kunstwerk würdigen Zustand“, freute sich Museumsdirektor Philipp Jahn, nachdem die Magdeburger Restauratorin Claudia Böttcher und ihr Kollege Kai Fronk in der vergangen Woche die Arbeit an dem romanischen Juwel abgeschlossen hatten.