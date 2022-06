Kloster Jerichow soll von Stromleitungen befreit werden

Die Bauarbeiten zur Deichsanierung am Kloster Jerichow sollen noch in diesem Jahr beginnen. Damit wird die letzte Schwachstelle auf der Deichstrecke Fischbeck – Jerichow behoben. Auch die Ansicht des Klostergartens wird sich dadurch verändern - denn im Zuge der Deichsanierung sollen Stromleitungen verlegt werden.

Jerichow - Bei dem Hochwasser 2013 offenbarte auch der Deichabschnitt am Kloster Jerichow seine Schwachstellen. Darum soll noch in diesem Jahr mit der Sanierung des Abschnitts an der Mauer der Klosteranlage begonnen werden, es ist das letzte Stück Elbdeich zwischen Fischbeck und Jerichow, das so den eventuell erwartbaren Hochwassergegebenheiten angepasst wird.