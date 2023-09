Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm beginnen im Jerichower Klostergarten die Arbeiten an den Hochbeeten. Vom 9. bis 13. Oktober werden jeweils von 10 bis 16 Uhr auch einzelne Hochbeete erneuert. Dabei kann man mithelfen.

Jerichow - Hochbeete sind eine beliebte Möglichkeit, Obst, Gemüse und Blumen anzubauen, aber sie erfordern regelmäßige Pflege, um ihre optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Erde in den Hochbeeten muss regelmäßig ausgetauscht werden, um ausreichend Nährstoffe für die Pflanzen zu bieten.

Die Besucher des Klosters haben während dieser Woche die Gelegenheit, dem Gartenteam bei den Handarbeiten über die Schulter zu schauen. Die Experten werden den gesamten Prozess von Anfang bis Ende demonstrieren, angefangen beim Flechten der Beete mit Weidenzweigen über das Auslegen mit Stroh bis hin zur richtigen geschichteten Befüllung.

Wer selbst mit anpacken und den Aufbau eines Hochbeetes von Beginn an begleiten möchte, ist willkommen. Arbeitskleidung wird nicht gestellt. Jeder sollte sich also dementsprechend vorbereiten. Der Eintritt in den Klostergarten kostet sieben Euro, ermäßigt vier Euro.