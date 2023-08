Blick auf eine kleine Auswahl von Bildern, die am Sonntag zur Auswertung des Maltwettbewerbs zum Thema Kloster Jerichow in der Holländerwindmühle ausgestellt waren. Jeder Besucher konnte seinen Favoriten benennen und damit die Wahl der sechs besten beeinflussen.

Jerichow - Zum weiten Mal hatten die Mitglieder des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow diesen Wettbewerb ins Leben gerufen. War es im vergangenen Jahr die Holländerwindmühle der Klosterstadt, so sollte es dieses Mal das Kloster selbst sein. Auf welche Art und Weise die Teilnehmer das Thema zu Papier bringen konnten, war nicht vorgegeben.

32 Einsendungen registrierte der Verein letztendlich. Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 13 Jahren hatten sich beteiligt. „Sie kamen dabei nicht nur aus Jerichow und der Region, sondern sogar aus anderen Bundesländern und aus Finnland“, berichtet Yvette Below, Vorsitzende des Vereins. Der Junge hatte seine Großeltern während der Sommerzeit in Scharteucke besucht und ebenfalls ein Bild zum Kloster gemalt.

Familienfest rund um die Holländerwindmühle

Die Wahl der sechs Preisträger verlief nicht plump und war innerhalb weniger Minuten erledigt. Die Vereinsmitglieder hatten zur Auswertung dieses Wettbewerbs ein kleines Programm organisiert. Rund um die Holländerwindmühle in der Klosterstadt wurde es angeboten. Zeitpunkt: Sonntagnachmittag. Familien aus der Stadt, der Region und sogar von der anderen Seite der Elbe waren der Einladung hierher gefolgt. 14 Uhr füllte sich das Areal am Fuße des historischen Bauwerkes.

Schattige Plätze mit Tischen und Bänken wurden unter dem Dach eines Pavillons eingerichtet. Am Weg zur Mühle präsentierten Anbieter aus der Region die Ergebnisse ihre kreativen Stunden: Näh- und Bastelkreationen, Keramikkunst, Kerzen und Produkte aus heimischer Natur. Dieser kleine Markt war organisiert worden, um den Besuchern Gelegenheit zu bieten, länger zu verweilen, zu schauen, zu kaufen Kontakte zu knüpfen. Bäckermeister Philipp Rhodmann war mit Kaffee und Kuchen vor Ort, sodass es an nichts mangelte, den Nachmittag hier gesellig zu verbringen.

Historisches Handwerk zum Anfassen

Bereichert wurde das Miteinander an der Mühle zudem durch historische Handwerksvorführungen. Petra Hoffmann und Samira Post waren aus Tangermünde gekommen und stellte vor, wie Seilerei und Spinnrad funktionieren. Für eine spontane musikalische Einlage sorgte Ulrich Kriehn aus Jerichow.

Yvette Below eröffnete den Nachmittag und erläuterte das Prozedere. Jeder Besucher, auch die Kinder und Jugendlichen selbst, hatten die Möglichkeit, sich unter den 32 Bildern, die in der Mühle nebeneinander an Leinen befestigt worden waren, ihr Lieblingsbild auszusuchen. Die Nummer dieses Bildes konnten sie auf einem kleinen Zettel notieren und abgeben.

Catharina Bertram, Mitglied im Verein, und Philipp Jahn vom Kloster Jerichow zählten später die abgegeben Stimmzettel aus und ermittelten die Gewinner.

Die Bilder von Franz Belau (vorn von links), Emma Wilke, Mayla Zander, Mayla Lücke und Nelly Muszynska sowie Oriiana Makarenko wurden mit Preisen bedacht. Catharina Bertram (hinten links) vom Förderverein, Philipp Jahn vom Kloster Jerichow und Yvette Below (rechts) vom Förderverein überreichten diese. Yvette Below

Großer Andrang in der kleinen Mühle

Der Andrang in der Mühle war kurz nach der Eröffnung riesig. Jung und alt schauten sich die Kunstwerke an. Das Kloster war in den unterschiedlichsten Facetten zu sehen – in Bleistift, Buntstift, Acryl, Wasserfarbe, Filzstift – richtige kleine Kunstwerke waren eingereicht worden, oftmals kaum vorstellbar, dass Alter und Kunstwerk zusammenpassten. Und nicht nur die Kunst interessierte die Gäste der Mühle. Der eine oder andere schaute sich auch intensiver in dem historischen Gebäude der Klosterstadt um. Wer mehr über die Mühle erfahren möchte, hat spätestens 2024 zum Mühlentag wieder Gelegenheit dazu. Dann öffnet der Verein auf jeden Fall die Türen.

Elke Thele (rechts) nahm den Sonderpreis für das Bild der Regenbogenkäfergruppe aus der Kita Wirbelwind entgegen. Fotos: Förderverein Yvette Below

Beteiligt hatten sich auch bei der zweiten Malwettbewerbsrunde wieder die Kinder der Tagesstätte. „Ich denke, wir können im nächsten Jahr diese Bilder in einer gesonderten Kategorie bewerten“, so die Idee der Vereinsvorsitzenden. Deshalb gab es in diesem Jahr neben den Gewinnern der sechs Hauptpreise einen Sonderpreis für das Kitabild. Die Gewinner erhielten verschiedene Gutscheine, Stifte, Malbücher und mehr. Für alle anderen Kinder gab es kleine Trostpreise.