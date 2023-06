Punkt 13 Uhr gab Einsatzleiter Elko Bernau am Sonnabend dem Startschuss für den Jedermann-Triathlon am Zabakucker See. Den traditionellen Auftakt bildete das Schwimmen über eine Distanz von 500 Meter, bevor der Wechsel zum Radfahren über 15 Kilometer erfolgte. Am Schluss folgte der 5000-Meter-Lauf.

Fotos (2): Simone Pötschke