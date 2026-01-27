Das zweite Genthiner Bilderrätsel stellte Ortskundige diesmal vor eine größere Herausforderungen.

Genthin - Nach der regen Beteiligung am ersten Bilderrätsels folgte nun die zweite Runde. Doch diesmal war es anscheinend deutlich kniffliger. Während beim vorherigen Rätsel die Große Schulstraße von vielen Leserinnen und Lesern schnell erkannt wurde, gingen die Meinungen beim aktuellen Bild weit auseinander.