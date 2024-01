Die „Frosty Koalas“, die Eisbader aus Kade, zählten am Sonnabend zu den etwa 60 Gratulanten, die den „Saunis vom Arendsee“ zu ihrem 20-jährigen Geburtstag gratulierten.

„Koalas“ aus Kade gratulieren in Arendsee

Die Kader Eisbader am Arendsee.

Kade/Arendsee - Gemeinsam stiegen dabei Heiko Gibtner, Dirk Rechholz, Peter und Sabine Pietsch mit den Gastgebern und weiteren Gästen in das drei Grad kühle Wasser des Arendsees – bei einer Außentemperatur von einem Grad Celsius.

Die Koalas reisten - wie immer - in ihrer orangefarbenen Badebekleidung und mit der von Christian Greuel kreierten Flagge an. Nach dem Badegang konnten sich die Eisbader aus Kade in einer Sauna wieder schnell akklimatisieren.

Das Eisbaden in Arendsee hat für die Koalas auch außerhalb des Jubiläums einen festen Platz im winterlichen Badekalender.

Gesetzt sind schon seit Jahren die Eisbade-Events in Trassenheide auf Usedom und das Abbaden bei den „Rostocker Seehunden“, eine der größten Gruppen Deutschlands, Ende April in Warnemünde.

Wer die Koalas live erleben will, hat dazu mit etwas Glück sonntags am Alten Kanal bei Dunkelforth die Möglichkeit dazu. FOTO: Privat