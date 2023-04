Wer hier mitmacht, macht sich gern die Hände schmutzig. Mit dem Aussäen von Kohlrabi, Kresse und Co. beginnen die Gärtner des Thomas-Morus-Hauses das neue Gartenjahr.

Kohlrabi, Kürbis, Kresse - Gartengruppe des Genthiner Morus-Hauses startet in die Saison

Mona, Milli, Nick, Schüler-Praktikantin Maline säen gemeinsam mit Betreuerin Doreen Giese und Mitarbeiter Mario Randel Kohlrabi, Möhren und Radieschen in Anzuchtschalen aus.

Genthin - Gartenprofi gesucht? Bitte sehr, Nick ist einer. Er macht bereits das dritte Jahr in der Gartengruppe des Jugendhauses „Thomas Morus“ mit und weiß ziemlich genau, wie die Samen von Radieschen, Möhren, Kohlrabi, Gartenkresse und Petersilie aussehen. Und so mischt er - wie alle mit Gartenschürze ausgerüstet - gemeinsam mit Mona, Milli, Schülerpraktikantin Malin, Betreuerin Doreen Giese und Mitarbeiter Mario Randel beim Saisonstart am Freitag kräftig mit.